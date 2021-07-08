UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карелии горят леса. Введен режим чрезвычайной ситуации

Автор: Анастасия Рокитна

В Карелии произошли масштабные лесные пожары. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Сейчас площадь лесных пожаров составляет 170 га.

"Такое решение 7 июля принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений", - говорится в сообщении.

Огонь тушат 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

Напомним, из-за рекордной жары в Канаде более 130 лесных пожаров.

Кроме того, лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожарчрезвычайные ситуации