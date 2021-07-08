У Карелії горять ліси. Введено режим надзвичайної ситуації

У Карелії сталися масштабні лісові пожежі. У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Інтерфакс ".

Наразі площа лісових пожеж становить 170 га.

"Таке рішення 7 липня прийнято регіональною комісією з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій через дві діючі лісові пожежі на території Вешкельського та Лоймольського сільських поселень", - йдеться в повідомленні.

Вогонь гасять 44 людини за допомогою дев'яти одиниць техніки, працюють орендарі лісу і Карельський центр авіаційної та наземної охорони лісів.