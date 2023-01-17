Кардинально переобулся. Киссинджер сделал неожиданное заявление об Украине и НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января.

Как отмечает The Post, при этом Киссинджер уточнил, что это будет "целесообразным" после того, как будет обеспечен мир. Выступая в Давосе, 99-летний политик отметил, что, хотя он был против присоединения Украины к НАТО до полномасштабного вторжения России, теперь это желаемый результат.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Но сейчас идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", - сказал он.

Киссинджер напомнил, что украинский нейтралитет был ключевым требованием России во время состоявшихся в марте 2022 года переговоров.

"Проект из 15 пунктов предусматривал отказ Киева от своих амбиций по присоединению к НАТО и согласие не размещать иностранные военные базы или оружие в обмен на защиту от таких союзников, как США, Великобритания и Турция. Переговоры сорвались, вскоре позиции обеих сторон обострились. Теперь Кремль говорит, что Киев должен признать аннексию Москвой четырех южных и восточных регионов Украины, в то время как Киев требует, чтобы каждый российский солдат покинул его территорию, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Киев подал заявку на вступление в НАТО после того, как Москва объявила о следующих аннексиях в сентябре", - уточняет The Post.

То, что это предложение поступило от бывшего госсекретаря США, который выступал как ярый критик вступления Украины в НАТО, имеет большое значение, отмечает издание.

"В сентябре он заявил Совету по международным отношениям, что такой шаг был бы "глупым", поскольку он приведет к дальнейшей эскалации конфликта. В прошлом месяце он призвал к прекращению огня, по которому Россия отойдет к линии фронта, демаркированной до февральского вторжения, но Крым будет предметом "переговоров". Он намекнул на членство Украины в НАТО, сказав, что оба должны быть "связаны", но его сегодняшние комментарии были наиболее откровенными", - констатирует The Post.

В конце своего выступления Киссинджер подчеркнул, что это должно быть гарантированно НАТО в любых формах, которые может развивать НАТО, но он считает, что членство Украины в НАТО было бы соответствующим результатом.