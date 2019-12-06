"Кардифф" подал апелляцию на выплату за трансфер погибшего футболиста

Фото: Эмилиано Сала (cardiffcityfc.co.uk)

Клуб продолжает избегать выплат "Нанту"

Валлийский футбольный клуб "Кардифф Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о необходимости выплаты 6 млн евро французскому "Нанту" за трансфер погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы суда в Лозанне.

Уэльский клуб мотивировал свое нежелание платить тем, что на момент катастрофы, в которой погиб футболист, он еще не был официально игроком клуба.

"Суд принял апелляцию "Кардиффа" к рассмотрению. В течение весны 2020 года с участием представителей "Кардиффа" и "Нанта" будет разработан процедурный календарь. Окончательное решение по дело будет принято не ранее июня 2020 года", - сказано в заявлении.

В сентябре 2019 года Международная футбольная федерация (ФИФА) обязала "Кардифф" заплатить "Нанту" 6 млн евро за трансфер Салы. Эта сумма соответствует первому взносу, который валлийский клуб должен был заплатить французам за переход игрока. Полная сумма перехода должна была составить 17 млн евро.

28-летний Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" в январе 2019 года, став самым дорогим приобретением в истории британского клуба. Но он не успел сыграть ни одного матча за новую команду. Футболист погиб в авиакатастрофе, когда возвращался в Уэльс из Франции после прощания с бывшими одноклубниками.

Напомним, президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что 9 номер нападающего команды Эмилиано Салы выведен из обращения.