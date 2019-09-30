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ФИФА обязала "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего футболиста

Новости » Спорт    30.09.2019 - 20:50
ФИФА обязала "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего футболиста
Фото: Эмилиано Сала (cardiffcityfc.co.uk)

Валлийский клуб должен выплатить французам 6 млн евро

Комитет по статусу игроков Международной футбольной федерации (ФИФА) обязал "Кардифф Сити" заплатить "Нанту" 6 млн евро за трансфер погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение организации.

Эта сумма соответствует первому взносу, который валлийский клуб должен был заплатить французам за переход игрока.

В течение десяти дней стороны могут запросить копию решения, которое может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

28-летний Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" в январе 2019 года. Сумма трансфера оценивается в 15 млн фунтов, что стало самым дорогим приобретением в истории британского клуба.

Но он не успел сыграть ни одного матча за новую команду. Футболист погиб в авиакатастрофе, когда возвращался в Уэльс из Франции после прощания с бывшими одноклубниками. Перед исчезновением самолет запросил аварийную посадку.

Напомним, президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что 9 номер нападающего команды Эмилиано Салы выведен из обращения.

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