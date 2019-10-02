"Кардифф" обжалует решение ФИФА о выплате за трансфер погибшего футболиста

Фото: Эмилиано Сала (cardiffcityfc.co.uk)

Британский клуб считает вердикт несправедливым

"Кардифф" разочарован решением Международной футбольной федерации (ФИФА), которая постановила, что клуб должен выплатить французскому "Нанту" деньги за трансфер нападающего Эмилиано Салы. Об этом сообщает BBC Sport.

Представитель британского клуба заявил, что данное решение будет оспорено в Спортивном арбитражном суде. Также в своем заявлении он сказал, что клуб считает вердикт ФИФА несправедливым.

Напомним, сумма в 6 млн евро соответствует первому взносу, который "Кардифф" должен был заплатить "Нанту" за трансфер Салы. Полная сумма перехода должна была составить 17 млн евро.

Зимой Эмилиано стал самым дорогим новичком в истории "Кардиффа", который договорился с французским клубом о трансфере в зимнее трансферное окно.

Форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Напомним, президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что 9 номер нападающего команды Эмилиано Салы выведен из обращения.