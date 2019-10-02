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"Кардіфф" оскаржить рішення ФІФА про виплату за трансфер загиблого футболіста

Новини » Спорт    02.10.2019 - 16:26
"Кардіфф" оскаржить рішення ФІФА про виплату за трансфер загиблого футболіста
Фото: Еміліано Сала (cardiffcityfc.co.uk)

Британський клуб вважає вердикт несправедливим

"Кардіфф" розчарований рішенням Міжнародної футбольної федерації (ФІФА), яка постановила, що клуб повинен виплатити французькому "Нанту" гроші за трансфер нападника Еміліано Сали. Про це повідомляє BBC Sport.

Представник британського клубу заявив, що дане рішення буде оскаржене в Спортивному арбітражному суді. Також у своїй заяві він сказав, що клуб вважає вердикт ФІФА несправедливим.

Нагадаємо, сума в 6 млн євро відповідає першому внеску, який "Кардіфф" повинен був заплатити "Нанта" за трансфер Сали. Повна сума переходу повинна була скласти 17 млн євро.

Взимку Еміліано став найдорожчим новачком в історії "Кардіффа", який домовився з французьким клубом про трансфер в зимове трансферне вікно.

Форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі.

Нагадаємо, президент "Нанта" Вальдемар Кіта заявив, що 9 номер нападника команди Еміліано Сали виведений з обігу.

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