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Карають окупантів. ГУР показало роботу українських дронів "Сич"

Україна, Неділя 05 січня 2025 14:47
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Карають окупантів. ГУР показало роботу українських дронів "Сич" Фото: у ГУР показали роботу українських дронів "Сич" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка показала результати роботи вітчизняного дрона "Сич". Безпілотник виявляє і відразу нищить ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Facebook.

На кадрах зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони. Завдяки українським ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич" воїни виявляють та одразу знищують військові цілі Росії.

Українські "Сичі" знищують:

  • склади боєкомплекту та пального;
  • пункти управління;
  • місця скупчення та проживання загарбників;
  • обладнання для зв’язку та спостереження;
  • автомобільний транспорт;
  • електропідстанції.

Дрони для ЗСУ

Днями президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч вітчизняних далекобійних дронів цього року. Як зазначили в уряді, українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисячі ракет.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони у грудні уразили дронами понад 54 тисячі цілей противника.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначав, що українські дрони вже можуть вражати цілі на відстані до 1800 км.

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