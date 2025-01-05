Наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов "Сыч"
Украинская разведка показала результаты работы отечественного дрона "Сыч". Беспилотник обнаруживает и сразу уничтожает вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Facebook.
На кадрах зафиксирована работа бойцов группы "Партизана" 9 департамента ГУР Минобороны. Благодаря украинским ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" воины обнаруживают и сразу уничтожают военные цели России.
Украинские "Сычи" уничтожают:
- склады боекомплекта и топлива;
- пункты управления;
- места скопления и проживания захватчиков;
- оборудование для связи и наблюдения;
- автомобильный транспорт;
- электроподстанции.
Дроны для ВСУ
На днях президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч отечественных дальнобойных дронов в этом году. Как отметили в правительстве, украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч ракет.
По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны в декабре поразили дронами более 54 тысяч целей противника.
Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что украинские дроны уже могут поражать цели на расстоянии до 1800 км.
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