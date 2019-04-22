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Украинские каратисты выиграли три золота на турнире в Марокко

Новости » Спорт    22.04.2019 - 10:30
Украинские каратисты выиграли три золота на турнире в Марокко
Фото: сборная Украины по каратэ (noc-ukr.org)

Также в активе команды одна серебряная награда

Украинские спортсмены сумели добыть три золотых и одну серебряную медаль на турнире Karate1 Premier League в Рабате (Марокко). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. 

Анжелика Терлюга (до 55 кг), Станислав Горуна (до 75 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг) в финальных поединках одержали победы и поднялись на первую ступень пьедестала почета. Галина Мельник (до 68 кг) в равной борьбе уступила в финале и стала серебряной медалисткой.

Спортсмены также получили зачетные баллы в отборе на Олимпийские игры-2020.

Напомним, уже около 150 украинских спортсменов завоевали лицензии на Европейские игры-2019.

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