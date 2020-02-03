Каратистка Терлюга визнана найкращою спортсменкою січня в Україні

Фото: Анжеліка Терлюга (twitter.com/OlympicUA)

Минулого місяця вона здобула золоту і срібну медалі

Каратистка Анжеліка Терлюга визнана кращою спортсменкою України в січні. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Кращим тренером місяця визнано наставника 27-річної спортсменки Дениса Морозова.

На початку 2020 року Анжеліка успішно виступила на двох престижних міжнародних турнірах. Українська спортсменка перемогла на змаганнях Karate 1 Серії А у Сантьяго (Чилі), а також виборола срібну нагороду етапу Прем’єрліги Karate 1 в Парижі (Франція).

Зазначимо, що Анжеліка Терлюга очолює світовий рейтинг у ваговій категорії 55 кг та перебуває серед лідерів заліку на участь в Олімпійських іграх-2020 на Токіо (Японія).

Анжеліка вдруге отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні. До цього Національний олімпійський комітет України удостоював її такого звання в травні 2018 року.

Нагадаємо, раніше віцечемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук вперше була визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні.