Карантинный протест в Полтаве: митингующие перекрыли трассу Киев-Харьков

Карантинные протесты в Полтаве продолжаются уже третий день подряд. В знак протеста люди перекрыли трассу Киев-Харьков.

Протестуют работники рынков, они требуют разрешить им работать. Отметим, что в городе ввели "красную" зону карантина.

Сегодня предприниматели перекрыли участок трассы Киев-Харьков в пределах Полтавы. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только "скорые". В акции принимают участие более пол сотни человек.

Фото: протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков (suspilne.media)

До этого предприниматели собрались возле центрального вещевого рынка в Полтаве. Они вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать во время усиленных карантинных ограничений.