Карантинный протест в Полтаве: митингующие перекрыли трассу Киев-Харьков
Карантинные протесты в Полтаве продолжаются уже третий день подряд. В знак протеста люди перекрыли трассу Киев-Харьков.
Об этом сообщает "Суспильне".
Протестуют работники рынков, они требуют разрешить им работать. Отметим, что в городе ввели "красную" зону карантина.
Сегодня предприниматели перекрыли участок трассы Киев-Харьков в пределах Полтавы. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только "скорые". В акции принимают участие более пол сотни человек.
Фото: протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков (suspilne.media)
До этого предприниматели собрались возле центрального вещевого рынка в Полтаве. Они вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать во время усиленных карантинных ограничений.
Напомним, в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.
Отметим, рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала.