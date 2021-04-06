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Карантинний протест у Полтаві: мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків

Новость на русском → Полтава, Вівторок 06 квітня 2021 11:11
Карантинний протест у Полтаві: мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків Фото: протестувальники перекрили трасу Київ-Харків (suspilne.media)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантинні протести у Полтаві продовжуються вже третій день поспіль. В знак протесту люди перекрили трасу Київ-Харків.

Про це повідомляє "Суспільне".

Протестують працівники ринків, вони вимагають дозволити їм працювати. Зазначимо, що у місті ввели "червону" зону карантину.

Сьогодні підприємці перекрили ділянку траси Київ-Харків у межах Полтави. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, пропускаючи лише "швидкі". В акції беруть участь понад пів сотня людей.

Карантинний протест у Полтаві: мітингувальники перекрили трасу Київ-ХарківФото: протестувальники перекрили трасу Київ-Харків (suspilne.media)

До цього підприємці зібралися біля центрального речового ринку в Полтаві. Вони вийшли на акцію протесту, з вимогою дозволити їм працювати на час посилених карантинних обмежень.

Нагадаємо, у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.

Зазначимо, ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала.

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