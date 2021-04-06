Карантинний протест у Полтаві: мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків

Карантинні протести у Полтаві продовжуються вже третій день поспіль. В знак протесту люди перекрили трасу Київ-Харків.

Про це повідомляє "Суспільне" .

Протестують працівники ринків, вони вимагають дозволити їм працювати. Зазначимо, що у місті ввели "червону" зону карантину.

Сьогодні підприємці перекрили ділянку траси Київ-Харків у межах Полтави. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, пропускаючи лише "швидкі". В акції беруть участь понад пів сотня людей.

Фото: протестувальники перекрили трасу Київ-Харків (suspilne.media)

До цього підприємці зібралися біля центрального речового ринку в Полтаві. Вони вийшли на акцію протесту, з вимогою дозволити їм працювати на час посилених карантинних обмежень.