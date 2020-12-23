Карантинные выплаты: обратились более 300 000 человек, выделено 2,2 млрд гривен

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

На сегодня за карантинными выплатами обратились более 300 000 ФОПов и наемных работников. Пенсионный фонд уже профинансировал помощь для более 280 000 человек.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня продолжается кампания по регистрации для получения 8 000 гривен помощи для тех, чья деятельность будет приостановлена в результате усиленного карантина в январе.

"Я призываю украинцев активнее регистрироваться, чтобы они смогли получить такие выплаты. Мы продлили подачу заявок до 31 декабря. Общее количество таких заявок уже больше 300 000. Важно, что первые выплаты должны начаться сегодня… Фактически Пенсионным фондом вчера профинансировано более 2,2 млрд гривен для более 280 000 зарегистрированных", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что карантинные выплаты ФОПам должны были начаться еще 21 декабря.

Также сообщалось, что карантинные 8 тысяч гривен получат более миллиона ФОПов и наемных работников. В Пенсионном фонде уже сформированы соответствующие списки. Всего в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за карантина.