Карантинні виплати: звернулися понад 300 000 осіб, виділено 2,2 млрд гривень

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

На сьогодні за карантинними виплатами звернулися понад 300 000 ФОПів і найманих працівників. Пенсійний фонд вже профінансував допомогу для понад 280 000 осіб.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні триває кампанія по реєстрації для отримання 8 000 гривень допомоги для тих, чия діяльність буде припинена в результаті посиленого карантину в січні.

"Я закликаю українців активніше реєструватися, щоб вони змогли отримати такі виплати. Ми продовжили подачу заявок до 31 грудня. Загальна кількість таких заявок вже більше 300 000. Важливо, що перші виплати повинні початися сьогодні... Фактично Пенсійним фондом вчора профінансовано понад 2,2 млрд гривень для понад 280 000 зареєстрованих", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантинні виплати ФОПам повинні були початися ще 21 грудня.

Також повідомлялося, що карантинні 8 тисяч гривень отримають більше мільйона ФОПів і найманих працівників. У Пенсійному фонді вже сформовані відповідні списки. Загалом в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через карантин.