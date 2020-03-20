Через карантин в Україні почнуть віддалено реєструвати покупку авто

Документи для реєстрації нових автомобілів будуть приймати дистанційно
Через карантин в Україні сервісні центри з 21 березня почнуть віддалено реєструвати купівлю нових автомобілів. Про це йдеться у Facebook Міністерства внутрішніх справ.
Повідомляється, що починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для першої державної реєстрації нових легкових авто.
Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може направити в сервісний центр наступний пакет документів:
Після перевірки документів працівник призначить дату і час для отримання оригіналів документів, внесення обов'язкових платежів та безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у сервісному центрі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ буде реагувати на масові скупчення людей в порушення карантину.
Крім того, в міністерстві попередили, що за звільнення під час карантину роботодавцям загрожує штраф.