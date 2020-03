Из-за карантина в каналах Венеции вода стала прозрачной

Из-за карантина в Италии, связанного с распространением коронавируса, вода в каналах Венеции стала значительно чище. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Art Newspaper.

Сейчас жителям города запрещено без веских оснований покидать дома. Из-за отсутствия пешеходов, движения в каналах, туристов и закрытых музеев улицы и площади города стали выглядеть чище. В каналах плавают белые лебеди, а в прозрачной воде видны мальки рыбы.

Венецианцы снимают их и выкладывают фото и видео в соцсети.

baby fishies are born since the water is cristal clear, no one is around and swans are not afraid anymore so they came like other animals too. nature is doing her thing