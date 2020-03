Через карантин у каналах Венеції вода стала прозорою

Через карантин в Італії, пов'язаний з поширенням коронавірусу, вода в каналах Венеції стала значно чистішою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Art Newspaper.

Зараз жителям міста заборонено без вагомих підстав виходити з дому. Через відсутність пішоходів, руху в каналах, туристів і закритих музеїв вулиці і площі міста стали виглядати чистішими. У каналах плавають білі лебеді, а в прозорій воді видно мальків риб.

Венеціанці знімають їх і викладають фото і відео у соцмережі.

baby fishies are born since the water is cristal clear, no one is around swans and are not afraid anymore so they came like other animals too. nature is doing her thing