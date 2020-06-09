Без карантина в Европе было бы 3,2 млн смертей от COVID-19, - исследование

Фото: человек в больнице (flickr)

Такое число смертей было бы в начале мая

По оценкам исследования Имперского колледжа Лондона, если бы не карантин в Европе, от коронавируса умерли бы более трех миллионов человек. При этом утверждается, что это "только начало пандемии".

Об этом сообщает BBC.

Исследование оценивало влияние ограничений в 11 европейских странах - Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании - до начала мая.

К тому времени в этих странах от коронавируса умерло около 130 тысяч человек.

Исследователи смоделировали с помощью математических алгоритмов, сколько было бы смертей, если бы не было карантина. По их оценкам, к 4 мая умерло бы 3,2 миллиона человек, если бы не такие меры, как закрытие предприятий и указание людям оставаться дома.

Это означает, что из-за карантина было спасено около 3,1 миллиона человек, в том числе 470 тысяч в Великобритании, 690 тысяч во Франции и 630 тысяч в Италии.

При этом исследователи предупредили, что только небольшая часть людей заразилась - около 4% населения, и мир все еще "в начале пандемии".

Напомним, по данным ВОЗ, в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз выделил один миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью.

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Автор: Максим Зайченко