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В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

Новости » Коронавирус     04.06.2020 - 14:45
В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
Фото: вторая волна коронавируса возможна осенью (flickr)

Вторая волна COVID-19 может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний

Вторая волна пандемии коронавируса может возникнуть уже осенью, к этому необходимо подготовиться. Однако в большинстве европейских стран наблюдается улучшение ситуации с COVID-19.

Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передает The Telegraph.

"В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна осенью", - сказал он.

Клюге также добавил, что вторая волна может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний.

Напомним, 27 мая в Армении заявили о второй волне коронавируса.

Кроме того, глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний Андреа Аммон заявила, что перспектива второй волны коронавируса в Европе уже не является далекой теорией.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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