Из-за карантина: болельщики устроили ряд столкновений в Порту перед финалом Лиги чемпионов

Стычки произошли у бара на берегу реки Дору вчера вечером. Удары наносили болельщики с обеих сторон.

Еще одни столкновения произошли с полицией, когда правохранители принудительно закрывали бар 22:30. В Португалии действуют ограничения из-за коронавируса.

Также фанаты "Ман Сити" и "Челси" столкнулись на улице в центре города, когда они возвращались в свои отели после комендантского часа в 22:30.

На видеозаписи с мобильного телефона, размещенной в Интернете, видно, как сторонники дрались до того, как вмешалась полиция, чтобы разогнать их.