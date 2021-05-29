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Через карантин: вболівальники влаштували низку сутичок у Порту перед фіналом Ліги чемпіонів

Автор: РБК-Україна

Перед фіналом Ліги чемпіонів в Порту вболівальники "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували ряд зіткнень. Поліція була змушена втрутитися в конфлікт.

Про це пише Mirror.

Сутички сталися біля бару на березі річки Дору вчора ввечері. Удари завдавали вболівальники з обох сторін.

Ще одні сутички сталися з поліцією, коли правоохоронці примусово закривали бар 22:30. У Португалії діють обмеження через коронавірус.

Також Фанати "Ман Сіті" і "Челсі" зіткнулися на вулиці в центрі міста, коли вони поверталися в свої готелі після комендантської години о 22:30.

На відеозаписі з мобільного телефону, розміщеному в інтернеті, видно, як прихильники билися до того, як втрутилася поліція, щоб розігнати їх.

Нагадаємо, сьогодні в португальському Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020-2021. У вирішальному матчі зустрінуться два англійських клуби - " Манчестер Сіті "і"Челсі".

Раніше повідомлялося, що влада Португалії послабили правила безпеки щодо COVID-19 для тисяч англійських уболівальників, які прибувають в Порту на суботній фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

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