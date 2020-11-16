Кабмин ждет эффекта от карантина выходного дня через 2-3 недели

Фото: Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Шмыгаль провел совещание с мэрами гродов о карантине выходного дня

Эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели. Любые противоэпидемические мероприятия не дают немедленного результата.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с мэрами городов, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил Шмыгаль, правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19: от адаптивного карантина к совершенствованию карантина выходного дня. По его словам, введенные меры касаются, в основном, нескольких отраслей.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей направляются в отрасль питания и развлечений", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

По его словам, сейчас Кабмин сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

Премьер заявил, что параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль 16 ноября собрал мэров на онлайн-встречу для обсуждения карантина выходного дня.

Напомним, Верховная рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабинета министров на пленарное заседание во вторник, 17 ноября. Правительство должно отчитаться о карантине выходного дня.