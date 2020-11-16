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Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу

Україна, Понеділок 16 листопада 2020 13:41
Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава уряду Денис Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки галузей, які найбільше постраждали від карантину вихідного дня. Розпочати підтримку за їх допомогою планується уже цього тижня.

Про це він заявив у ході онлайн-наради, передає урядовий портал.

Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", - сказав прем'єр-міністр.

Крім того, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що жорсткий локдаун, який закриє країну на три тижні, сильно вдарить по українській економіці.

"Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він виконуватиметься на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу нам якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності", - додав він.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2-3 тижні. Будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр сьогодні зібрав мерів на онлайн-зустріч для обговорення карантину вихідного дня.

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Новини України Політика карантинДенис Шмигальбизнес

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