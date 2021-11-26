Карантин в Украине: "желтых" областей стало вдвое больше, "красных" - до сих пор 19
Фото: в Украине резко увеличилось количество "желтых" областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине вдвое увеличилась "желтая" зона карантина. С сегодняшнего дня там теперь Черновицкая и Тернопольская области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне теперь два региона:
- Полтавская,
- Харьковская.
"Желтая" зона
В этой зоне 4 области:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
Напомним, Луганскую область оставили в "красной" зоне по ее просьбе.
Отметим, также Львовская область отказывается покидать "красную" зону.