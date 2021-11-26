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Карантин в Украине: "желтых" областей стало вдвое больше, "красных" - до сих пор 19

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 08:44
Карантин в Украине: "желтых" областей стало вдвое больше, "красных" - до сих пор 19 Фото: в Украине резко увеличилось количество "желтых" областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине вдвое увеличилась "желтая" зона карантина. С сегодняшнего дня там теперь Черновицкая и Тернопольская области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне теперь два региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская.

"Желтая" зона

В этой зоне 4 области:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская,
  3. Закарпатская,
  4. Черновицкая.

Напомним, Луганскую область оставили в "красной" зоне по ее просьбе.

Отметим, также Львовская область отказывается покидать "красную" зону.

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