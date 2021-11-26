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Карантин в Україні: "жовтих" областей стало вдвічі більше, "червоних" - досі 19

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 08:44
Карантин в Україні: "жовтих" областей стало вдвічі більше, "червоних" - досі 19 Фото: в Україні різко збільшилась кількість "жовтих" областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вдвічі збільшилась "жовта" зона карантину. З сьогоднішнього дня там тепер Чернівецька та Тернопільська області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська,
  19. Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні тепер два регіони:

  1. Полтавська,
  2. Харківська.

"Жовта" зона

У цій зоні 4 області:

  1. Тернопільська,
  2. Кіровоградська,
  3. Закарпатська,
  4. Чернівецька.

Нагадаємо, Луганську область залишили в "червоній" зоні на її прохання.

Зазначимо, також Львівська область відмовляється залишати "червону" зону.

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