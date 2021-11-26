Карантин в Україні: "жовтих" областей стало вдвічі більше, "червоних" - досі 19
Фото: в Україні різко збільшилась кількість "жовтих" областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні вдвічі збільшилась "жовта" зона карантину. З сьогоднішнього дня там тепер Чернівецька та Тернопільська області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні тепер два регіони:
- Полтавська,
- Харківська.
"Жовта" зона
У цій зоні 4 області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
Нагадаємо, Луганську область залишили в "червоній" зоні на її прохання.
Зазначимо, також Львівська область відмовляється залишати "червону" зону.