Карантин в Украине: "желтых" областей снова стало больше, "красных" - 10

"Желтая" зона снова расширилась, в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Желтая" зона

Сейчас в эту зону входят:

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая области.

"Красная" зона

В ней находятся следующие регионы:

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

"Оранжевая" зона

Эта зона уменьшилась до двух областей и сегодня в ней находятся: