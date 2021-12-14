Карантин в Україні: "жовтих" областей знову стало більше, "червоних" - 10

"Жовта" зона знову розширилась, в неї перейшла ще одна область. "Помаранчева" Донецька область ввійшла в цю зону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Жовта" зона

Зараз в цю зону входять:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька області.

"Червона" зона

В ній перебувають такі регіони:

Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

Втім, з 15 грудня з цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.

"Помаранчева" зона

Ця зона зменшилась до двох областей і сьогодні в ній перебувають: