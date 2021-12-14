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Карантин в Україні: "жовтих" областей знову стало більше, "червоних" - 10

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 09:22
Карантин в Україні: "жовтих" областей знову стало більше, "червоних" - 10 Фото: в Україні розширилась "жовта" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Жовта" зона знову розширилась, в неї перейшла ще одна область. "Помаранчева" Донецька область ввійшла в цю зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;жовтих&quot; областей знову стало більше, &quot;червоних&quot; - 10

"Жовта" зона

Зараз в цю зону входять:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька області.

"Червона" зона

В ній перебувають такі регіони:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

Втім, з 15 грудня з цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.

"Помаранчева" зона

Ця зона зменшилась до двох областей і сьогодні в ній перебувають:

  • Закарпатська,
  • Одеська.
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