Карантин в Украине: "желтая" зона стала самой большой, в "красной" остаются 10 областей

В "желтой" зоне карантина находится 14 регионов, а в "красной" - 10. Только одна область "оранжевая".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Желтая" зона

В этой зоне находятся:

г. Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая области.

В "желтом" уровне эпидемической опасности для работы во время карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

"Красная" зона

В эту зону входят 10 областей:

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

В Киевской школе экономики ранее объяснили, почему эти области не выходят из "красной" зоны. Причина в низком уровне тестирований.

"Оранжевая" зона