Карантин в Украине: "желтая" зона стала самой большой, в "красной" остаются 10 областей
Фото: в "желтой" зоне 14 регионов (GettyImages)
В "желтой" зоне карантина находится 14 регионов, а в "красной" - 10. Только одна область "оранжевая".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Желтая" зона
В этой зоне находятся:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
В "желтом" уровне эпидемической опасности для работы во время карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
"Красная" зона
В эту зону входят 10 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
В Киевской школе экономики ранее объяснили, почему эти области не выходят из "красной" зоны. Причина в низком уровне тестирований.
"Оранжевая" зона
- Донецкая область.