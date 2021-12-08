Карантин в Україні: "жовта" зона стала найбільшою, в "червоній" залишаються 10 областей

В "жовтій" зоні карантину перебуває 14 регіонів, а в "червоній" - 10. Тільки одна область "помаранчева".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Жовта" зона

В цій зоні перебувають:

м. Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька області.

В "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

"Червона" зона

В цю зону входять 10 областей:

Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

У Київській школі економіки раніше пояснили, чому ці області не виходять з "червоної" зони. Причина в низькому рівні тестувань.

"Помаранчева" зона