Карантин в Україні: "жовта" зона стала найбільшою, в "червоній" залишаються 10 областей
Фото: в "жовтій" зоні 14 регіонів (GettyImages)
В "жовтій" зоні карантину перебуває 14 регіонів, а в "червоній" - 10. Тільки одна область "помаранчева".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Жовта" зона
В цій зоні перебувають:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
В "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
"Червона" зона
В цю зону входять 10 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
У Київській школі економіки раніше пояснили, чому ці області не виходять з "червоної" зони. Причина в низькому рівні тестувань.
"Помаранчева" зона
- Донецька область.