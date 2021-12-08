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Карантин в Україні: "жовта" зона стала найбільшою, в "червоній" залишаються 10 областей

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Київ, Середа 08 грудня 2021 09:16
Карантин в Україні: "жовта" зона стала найбільшою, в "червоній" залишаються 10 областей Фото: в "жовтій" зоні 14 регіонів (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В "жовтій" зоні карантину перебуває 14 регіонів, а в "червоній" - 10. Тільки одна область "помаранчева".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;жовта&quot; зона стала найбільшою, в &quot;червоній&quot; залишаються 10 областей

"Жовта" зона

В цій зоні перебувають:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Закарпатська,
  4. Івано-Франківська,
  5. Кіровоградська,
  6. Луганська,
  7. Львівська,
  8. Одеська,
  9. Полтавська,
  10. Рівненська,
  11. Тернопільська,
  12. Харківська,
  13. Херсонська.
  14. Чернівецька області.

В "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

"Червона" зона

В цю зону входять 10 областей:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

У Київській школі економіки раніше пояснили, чому ці області не виходять з "червоної" зони. Причина в низькому рівні тестувань.

"Помаранчева" зона

  • Донецька область.
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