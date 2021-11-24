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Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "оранжевых" областей стало больше

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Киев, Среда 24 ноября 2021 09:20
Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "оранжевых" областей стало больше Фото: "желтая" зона сократилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: &quot;желтая&quot; зона сократилась, &quot;оранжевых&quot; областей стало больше

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская,
  17. Волынская,
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

"Оранжевая" зона

Сегодня она расширились. В этой зоне теперь четыре региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская,
  4. Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона сократилась, осталось только две области:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская.
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