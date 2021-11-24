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Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась, "помаранчевих" областей стало більше

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Київ, Середа 24 листопада 2021 09:20
Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась, "помаранчевих" областей стало більше Фото: "жовта" зона скоротилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла у "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;жовта&quot; зона скоротилась, &quot;помаранчевих&quot; областей стало більше

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська,
  19. Вінницька.

Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони.

"Помаранчева" зона

Сьогодні вона розширилась. У цій зоні тепер чотири регіони:

  1. Полтавська,
  2. Харківська,
  3. Закарпатська,
  4. Чернівецька.

"Жовта" зона

Ця зона скоротилась, залишилось тільки дві області:

  1. Тернопільська,
  2. Кіровоградська.
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