Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась, "помаранчевих" областей стало більше
Фото: "жовта" зона скоротилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла у "помаранчеву" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони.
"Помаранчева" зона
Сьогодні вона розширилась. У цій зоні тепер чотири регіони:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
Ця зона скоротилась, залишилось тільки дві області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська.