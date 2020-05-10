Карантин в Украине смягчают с 11 мая: что откроется уже завтра

В понедельник, 11 мая, начинается первый этап ослабления карантина в Украине. Решение о смягчении власти на местах принимают самостоятельно, основываясь на рекомендациях Кабинета министров. В частности в Киеве, ограничения начнут снимать с 12 мая, а Львов смягчит их лишь частично. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Что откроется с 11 мая

Согласно постановлению Кабмина, 11 мая карантин будет ослаблен в следующих сферах:

разрешат оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);

разрешат работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;

будут разрешены плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;

украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;

будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);

откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;

к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;

разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии;

возобновляют работу сервисы бытовых услуг;

будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

В правительстве сообщили, что заведения должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти все требования.

Требования для ослабления карантина

Также в Минздраве выдвинули ряд требований к работе летних площадок кафе. Согласно распоряжению столичных властей, работа летних и сезонных площадок кафе и ресторанов может быть возобновлена при условии соблюдения противоэпидемических мер. Среди прочего, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра; заведения должны иметь средства для дезинфекции рук при входе; заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно.

Ряд требований также выдвинули парикмахерским, салонам красоты и косметологическим кабинетам. На входе также должны быть антисептики, в заведении не должно быть больше одного клиента на 10 кв. метров, а запись должна осуществляться с интервалом минимум в 15 минут.

При этом владельцы малого бизнеса должны регулярно дезинфицировать свои помещения.

Ситуация в Киеве

Так, уже завтра в стране должны заработать парки, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, непродовольственные магазины, которые находятся в отдельных помещениях. Но при этом выход из карантина будет постепенным и отличаться в зависимости от города.

В столице, например, с воскресенья уже возобновляют работу 19 агропродовольственных рынков, которым разрешено работать после ослабления карантина. По данным Госпродпотребслужбы, эти рынки выполнили противоэпидемические требования.

Ситуация во Львове

Власти Львова пока не решили, будут ли открыты парикмахерские, фитнес-центры и салоны красоты. Решение относительно ослабления карантина в городе примут 12 мая.

В то же время во Львове с 11 мая разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Также будет возобновлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви).

"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Власти города пока не решаются ослаблять карантин в полноте своих возможностей из-за роста случаев COVID-19 в последние дни. Так, 8 мая было подтверждено 65 новых случаев коронавируса, из-за чего власти собирали штаб быстрого реагирования. При этом стоит отметить, что во Львове зараженных коронавирусом меньше, чем в Киеве, который занимает вторую позицию по распространению COVID-19 в Украине после Черновицкой области.

Ситуация в других областях

Наиболее резонансным стал случай ослабления карантина в Черкассах, где власти решили с 1 мая приступить к смягчению ограничений. В это время в Минздраве говорили, что пик коронавируса в Украине ожидается в первых числах мая. Несмотря на это, в Днепре, Житомире и Мукачево власти также преждевременно хотели ослаблять карантинные ограничения.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям и пригрозил оценкой таким действиям со стороны правоохранительных органов.

В тот же день на это отреагировали в Министерстве внутренних дел, полиция открыла уголовное дело, а глава ведомства Арсен Аваков пригрозил "жесткой реакций". После этого президент Украины Владимир Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс из-за ослабления карантина.

По итогу Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета по ослаблению карантина в городе.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов.