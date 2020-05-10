Карантин в Україні пом'якшують з 11 травня: що відкриється вже завтра

У понеділок, 11 травня, починається перший етап ослаблення карантину в Україні. Рішення про пом'якшення влада на місцях приймає самостійно, грунтуючись на рекомендаціях Кабінету міністрів. Зокрема в Києві, обмеження почнуть знімати з 12 травня, а Львів пом'якшить їх лише частково. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація в Києві

Так, вже завтра в країні мають запрацювати парки, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, непродовольчі магазини, які розташовані в окремих приміщеннях. Але при цьому вихід з карантину буде поступовим і відрізнятиметься в залежності від міста.

У столиці, наприклад, з неділі вже відновлюють роботу 19 агропродовольчих ринків, яким дозволено працювати після ослаблення карантину. За даними Держпродспоживслужби, ці ринки виконали протиепідемічні вимоги.

Також в Київській міській державній адміністрації опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе і перукарень. Згідно з розпорядженням столичної влади, робота річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів може бути відновлена за умови дотримання протиепідемічних заходів. Серед іншого, потрібно дотримуватися дистанції в 1,5 метра; заклади повинні мати засоби для дезінфекції рук при вході; замовлення повинні здійснюватися і видаватися дистанційно.

Також висунули ряд вимог для перукарень, салонів краси та косметологічних кабінетів. На вході також повинні бути антисептики, у закладі не повинно бути більше одного клієнта на 10 кв. метрів, а запис повинен здійснюватися з інтервалом щонайменше 15 хвилин.

При цьому власники малого бізнесу повинні регулярно дезінфікувати свої приміщення.

Ситуація у Львові

Влада Львова поки не вирішила, чи будуть відкриті перукарні, фітнес-центри та салони краси. Рішення щодо послаблення карантину в місті ухвалять 12 травня.

Водночас у Львові з 11 травня дозволили відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Також буде відновлено торгівля промисловою групою товарів (крім одягу та взуття).

"Всі магазинчики з господарськими та іншими товарами будуть працювати. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів. Також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі тільки при суворому дотриманні протоколів", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Влада міста поки не вирішується послаблювати карантин у повноті своїх можливостей через зростання випадків COVID-19 в останні дні. Так, 8 травня було підтверджено 65 нових випадків коронавірусу, через що влада збирала штаб швидкого реагування. При цьому варто відзначити, що у Львові заражених коронавірусом менше, ніж у Києві, який займає другу позицію по розповсюдженню COVID-19 в Україні після Чернівецької області.

Ситуація в інших областях

Найбільш резонансним став випадок ослаблення карантину у Черкасах, де влада вирішила з 1 травня приступити до пом'якшення обмежень. У цей час у МОЗ говорили, що пік коронавірусу в Україні очікується в перших числах травня. Попри це, в Дніпрі, Житомирі та Мукачево влада також передчасно хотіла послаблювати карантинні обмеження.

Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків і пригрозив оцінкою таким діям з боку правоохоронних органів.

У той же день на це відреагували в Міністерстві внутрішніх справ, поліція відкрила кримінальну справу, а глава відомства Арсен Аваков пригрозив "жорсткою реакцію". Після цього президент України Володимир Зеленський передав "привіт" меру Черкас із-за ослаблення карантину.

За підсумком Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради по ослабленню карантину в місті.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план з боротьби з пандемією на 2020 рік. ВООЗ збільшила бюджет до 1,7 млрд доларів.