Карантин в Украине: сколько областей остаются в "красной" зоне
Фото: "желтая" зона - самая большая в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Самой большой зоной карантина в Украине на сегодня является "желтая", в ней находится 14 регионов. Самой маленькой зоной является "оранжевая", там только Донецкая область.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Желтая" зона
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
"Красная" зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
"Оранжевая" зона
- Донецкая область.