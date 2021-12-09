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Карантин в Украине: сколько областей остаются в "красной" зоне

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 09:15
Карантин в Украине: сколько областей остаются в "красной" зоне Фото: "желтая" зона - самая большая в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Самой большой зоной карантина в Украине на сегодня является "желтая", в ней находится 14 регионов. Самой маленькой зоной является "оранжевая", там только Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: сколько областей остаются в &quot;красной&quot; зоне

"Желтая" зона

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Закарпатская,
  4. Ивано-Франковская,
  5. Кировоградская,
  6. Луганская,
  7. Львовская,
  8. Одесская,
  9. Полтавская,
  10. Ровенская,
  11. Тернопольская,
  12. Харьковская,
  13. Херсонская.
  14. Черновицкая области.

"Красная" зона

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

"Оранжевая" зона

  • Донецкая область.
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