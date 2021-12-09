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Карантин в Україні: скільки областей залишаються в "червоній" зоні

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 09:15
Карантин в Україні: скільки областей залишаються в "червоній" зоні Фото: "жовта" зона - найбільша в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Найбільшою зоною карантину в Україні на сьогодні є "жовта", у ній перебуває 14 регіонів. Найменшою зоною є "помаранчева", там тільки Донецька область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: скільки областей залишаються в &quot;червоній&quot; зоні

"Жовта" зона

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Закарпатська,
  4. Івано-Франківська,
  5. Кіровоградська,
  6. Луганська,
  7. Львівська,
  8. Одеська,
  9. Полтавська,
  10. Рівненська,
  11. Тернопільська,
  12. Харківська,
  13. Херсонська.
  14. Чернівецька області.

"Червона" зона

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

"Помаранчева" зона

  • Донецька область.
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