Карантин в Украине продлят на месяц, но изменят условия, - Степанов

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

Полную версию интервью с Максимом Степановым читайте в скором времени на РБК-Украина.

Напомним, источник издания сообщал, что на следующей неделе Кабинет министров рассмотрит решение о продлении карантина в Украине на месяц.

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина заявил, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022.

Отметим, в Минздраве говорили, что коллективного иммунитета к COVID-19 нет ни в Украине, ни где-либо в мире.