Карантин в Украине продлен, а медреформу могут пересмотреть: новости за 4 мая

Коллаж РБК-Украина

В Украине продлили карантин, количество инфицированых коронавирусом достигло 12331 человек, президент Владимир Зеленский призывает Минздрав пересмотреть медицинскую реформу. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 4 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

По данным Минздрава, инфицированы коронавирусом в Украине 12331 человек, умерли от осложнений болезни 303, выздоровели 1619. За сутки подтверждены 418 новых случаев заражения почти во всех регионах страны.

Среди больных значительная доля медиков и детей. По последним данным болеют COVID-19 в стране 2387 сотрудников системы здравоохранения и 855 детей, из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 14 медработников и 1 девочка в Черновицкой области.

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.

В рамках смягчения карантина в Украине с 11 мая заработают парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины проанализировала медицинскую реформу.

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - отметил Зеленский.

Судьи Верховного суда обвинили Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка

В Высший совет правосудия поступило сообщение судей Большой палаты Верховного суда, в котором они информируют о вмешательстве в их профессиональную деятельность и давлении на суд с целью принятия решения в пользу одной из сторон в деле "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

В сообщении отмечается, что во время рассмотрения дел "ПриватБанка" в день судебного заседания в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти.

Кроме того, судьи считают неприемлемыми заявления генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу "ПриватБанка".

На досрочных выборах в Раду имеют шансы пройти четыре-шесть партий

Если бы в конце апреля в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За "Оппозиционную платформу - За життя" готовы отдать свой голос 14,2% тех респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" - 13,9%, за ВО "Батькивщина" - 7,0%. Кроме того, близки к прохождению в парламент партия "Сила и честь" - 4,5% и партия "Голос" - 3,1%.

В Киеве из-за сильных ливней затопило несколько улиц

В понедельник, 4 мая, в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, затопление наблюдается на ул. Черниговской, ул.Кудряшова и ул.Богдановской.

Сообщается, что в результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды (видео).

Украину накроет шквалами и градом: какие области пострадают

Погода в Украине покажет свой скверный характер жителям некоторых областей во вторник, 5 мая. Ожидаются грозы со шквалистым ветром и даже градом. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Согласно данным Наталки Диденко, в полосе непогоды окажется значительная часть центральных областей, большинство северных, а также Юг и Восток.