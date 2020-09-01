ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин в Украине могут продлить после 31 октября, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября. Однако правительство не планирует повторять локдаун страны.

Самые читаемые новости

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре - октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", - заявил он.

Также премьер добавил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.

Кроме того, Украина закрыла госграницу для иностранцев, ограничения будут действовать как минимум месяц.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2 тысяч новых случаев коронавируса, всего в стране уже заболели 123 303 человека.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинДенис Шмыгаль