Карантин в Украине. "Красная" зона расширились, и только Полтавская область - "желтая"
Фото: в Украине расширилась "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
В "красной" зоне карантина находятся 5 областей. Только Полтавская область сегодня остается "желтой".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "красной" зоне находятся:
- Ровенская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Закарпатская,
- Хмельницкая области.
В "желтой" зоне только Полтавская область. Все остальные регионы - "оранжевые".