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Карантин в Украине. "Красная" зона расширились, и только Полтавская область - "желтая"

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 09:03
Карантин в Украине. "Красная" зона расширились, и только Полтавская область - "желтая" Фото: в Украине расширилась "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В "красной" зоне карантина находятся 5 областей. Только Полтавская область сегодня остается "желтой".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "красной" зоне находятся:

  • Ровенская,
  • Ивано-Франковская,
  • Луганская,
  • Закарпатская,
  • Хмельницкая области.

В "желтой" зоне только Полтавская область. Все остальные регионы - "оранжевые".

Карантин в Украине. &quot;Красная&quot; зона расширились, и только Полтавская область - &quot;желтая&quot;

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека.

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