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Карантин в Україні. "Червона" зона розширились, і тільки Полтавська область - "жовта"

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 09:03
Карантин в Україні. "Червона" зона розширились, і тільки Полтавська область - "жовта" Фото: в Україні розширилась "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей. Тільки Полтавська область сьогодні залишається "жовтою".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В "червоній" зоні перебувають:

  • Рівненська,
  • Івано-Франківська,
  • Луганська,
  • Закарпатська,
  • Хмельницька області.

У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".

Карантин в Україні. &quot;Червона&quot; зона розширились, і тільки Полтавська область - &quot;жовта&quot;

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 41 229 людини.

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