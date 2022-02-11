Карантин в Україні. "Червона" зона розширились, і тільки Полтавська область - "жовта"
Фото: в Україні розширилась "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей. Тільки Полтавська область сьогодні залишається "жовтою".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В "червоній" зоні перебувають:
- Рівненська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Закарпатська,
- Хмельницька області.
У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".