Карантин в Украине: какие области не готовы к ослаблению ограничений

По состоянию на 11 сентября, к ослаблению карантина не готовы 17 областей. Также Киев, который вошел в "оранжевую зону" не готов к ослаблению ограничений.

Соответствующий список опубликовал Минздрав.

По состоянию на сейчас, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина.

Данных о временно оккупированных АР Крым и город Севастополь нет.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

Также в стране обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Отметим, что по состоянию на 11 сентября в Украине выявили резкое увеличение новых случаев коронавируса.