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Карантин в Україні: які області не готові до послаблення обмежень

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 12:28
Карантин в Україні: які області не готові до послаблення обмежень
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 11 вересня, до послаблення карантину не готові 17 областей. Також Київ, який ввійшов в "помаранчеву зону" не готовий до послаблення обмежень.

Відповідний список опублікував МОЗ.

Станом на зараз, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області не готові до послаблення карантину.

Данних про тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь немає.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.

Також в країні оновили зони адаптивного карантину. У "червоній зоні" залишилися Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

Зазначимо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу.

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