Карантин в Украине: в Херсонской области резко ухудшился COVID-показатель

Минздрав обновил карантинную карту. В Херсонской области, которая отвечала "зеленому" уровню эпидопасности, ухудшился показатель госпитализаций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Сегодня Сумская и Херсонская области находятся в "оранжевой" зоне. Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.
Напомним, в Верховной Раде предлагают законодательно ограничить срок, на который устанавливается карантин в Украине, двумя месяцами. Но его можно будет продлить.
Отметим, в декабре Кабинет министров продлил карантин сразу на три месяца, он будет действовать как минимум до конца марта 2022 года.