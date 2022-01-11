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Карантин в Украине: в Херсонской области резко ухудшился COVID-показатель

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав обновил карантинную карту. В Херсонской области, которая отвечала "зеленому" уровню эпидопасности, ухудшился показатель госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Сегодня Сумская и Херсонская области находятся в "оранжевой" зоне. Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.

Напомним, в Верховной Раде предлагают законодательно ограничить срок, на который устанавливается карантин в Украине, двумя месяцами. Но его можно будет продлить.

Отметим, в декабре Кабинет министров продлил карантин сразу на три месяца, он будет действовать как минимум до конца марта 2022 года.

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