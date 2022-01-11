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Карантин в Україні: у Херсонській області різко погіршився COVID-показник

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ оновив карантинну карту. В Херсонській області, яка відповідала "зеленому" рівню епіднебезпеки, погіршився показник госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Сьогодні Сумська та Херсонська області перебувають в "помаранчевій" зоні. Всі інші регіони перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Нагадаємо, у Верховній раді пропонують законодавчо обмежити термін, на який встановлюється карантин в Україні, двома місяцями. Але його можна буде продовжити.

Зазначимо, у грудні Кабінет міністрів продовжив карантин відразу на три місяці, він діятиме як мінімум до кінця березня 2022 року.

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Карантин