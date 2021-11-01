ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Карантин в Украине: только две области "желтые", большинство - "красные"

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 09:00
Карантин в Украине: только две области "желтые", большинство - "красные" Фото: в "желтой" зоне только две области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "желтой" зоне карантина находятся две области. Самая большая зона карантина - "красная", там 15 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находится 15 областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 8 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Киев.

"Желтая" зона

В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
DAILY
Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно