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Карантин в Україні: тільки дві області "жовті", більшість - "червоні"

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 09:00
Карантин в Україні: тільки дві області "жовті", більшість - "червоні" Фото: в "жовтій" зоні тільки дві області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває дві області. Найбільша зона карантину - "червона", там 15 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебуває 15 областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Ровенська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні 8 областей:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Київ.

"Жовта" зона

В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

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