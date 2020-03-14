Карантин в Украине: пункты пропуска на границе с ЕС закрывают (список)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Принято решение закрыть 107 пунктов пропуска

Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, предполагает в частности закрытие части пунктов пропуска на границе. Из 230 КПП открытыми будут только 123, подробнее - в материале РБК-Украина.

Так, на сайте Кабмина появилось постановление, которое содержит список пунктов пропуска, которые будут закрыты на период карантина. Как ранее сообщал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, было принято решение закрыть 107 КПП из 230.

В частности, будут закрыты следующие пункты пропуска, как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалыга, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино.

Пункты пропуска и контроля, которые закрывают:

Львовская область

Рава-Русская

Шегини

Хиров

Закарпатская область

Малые Селменцы

Тересва

Деловое

Одесская область

Орловка

Измаил

Вилково

Килия

Алексеевка

Шершенцы

Домница

Тимково

Станиславка

Федосеевка

Дубовое

Платоново

Осиповка

Павловка

Великоплоское

Славяносербка

Гребеники

Розаливка

Кучурган

Градинци

Лесное

Сепрневое

Карабуцены (пункт контроля)

Малоярославец

Зализнычное

Виноградовка

Долинское

Болград (пункт контроля)

Черновицкая область

Мамалыга

Подворьевка

Зеленая

Кельменцы

Вашковцы

Сокиряны

Винницкая область

Ямполь

Цекиновка

Большая Косница

Грабаровка

Болган

Студеная

Луганская область

Меловое

Сиротино

Харьковская область

Пески

Одноробовка

Александровка

Волчанск

Журавлевка

Стрелечья

Казачья Лопань

Пушкарное

Сумская область

Покровка

Грабовское

Волфино

Ворожба (Пункт контроля)

Рыжевка

Середина-Буда

Черниговская область

Николаевка

Деревины

Ильмовка

Добрянка

Каменка

Житомирская область

Майдан Копищенский

Ровенская область

Переброды

Вичевка

Волынская область

Самары

Тур

Гута

Пища

Аэропорты

Ужгород

Ивано-Франковск

Тернополь

Хмельницкий

Измаил

Лиманское

Кульбакино

Мариуполь

Кривой Рог

Суммы

Ровно

Озерное (Житомир)

Черкассы

Полтава

Сокольники

Морские/речные

портопункт Николаевское морское агентство - филиал государственной компании "Укррыбпром" (пункт контроля)

Скадовский морской торговый порт

Киевский речной порт

Полный перечень закрытых пунктов пропуска:

В Минздраве не исключают более жестких мер на карантине

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Коронавирус в Украине зафиксирован 3 марта

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Заразился мужчина, который недавно вернулся из Италии. Других случаев заражения в Украине на данный момент нет.