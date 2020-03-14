Карантин в Україні: пункти пропуску на кордоні з ЄС закривають (список)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вирішено закрити 107 пунктів пропуску

Карантин в Україні, введений через коронавірус, передбачає зокрема закриття частини пунктів пропуску на кордоні. З 230 КПП відкритими будуть тільки 123, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Так, на сайті Кабміну з'явилася постанова, яка містить список пунктів пропуску, які будуть закриті на період карантину. Як раніше повідомляв глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, було прийнято рішення закрити 107 КПП з 230.

Зокрема, будуть закриті такі пункти пропуску як:

Рава-Руська

Шегині

Ізмаїл

Вилкове

Мамалига

Ягодин

Краківець

Чоп

Косино

У МОЗ не виключають більш жорстких заходів на карантині

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає більш жорстких заходів на карантині, якщо будуть зафіксовані нові випадки зараження. За його словами, в рамках боротьби з поширенням коронавірусу можуть обмежуватися права людей, у тому числі заборонятися пересування за межі певної території.

Карантин в Україні введено до 3 квітня

Через коронавірус в Україні Кабмін на засіданні 11 березня прийняв рішення про введення карантину терміном на три тижні. Згідно з рішенням уряду, на період карантину по всій країні будуть закриті садки, школи, виші, театри і кіно. Також скасовано всі масові заходи.

Коронавірус в Україні зафіксований 3 березня

Перший випадок зараження коронавірусом в Україні був зафіксований 3 березня в Чернівцях. Заразився чоловік, який нещодавно повернувся з Італії. Інших випадків зараження в Україні на даний момент немає.