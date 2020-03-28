Карантин снизил спрос на доллары, - банкиры

Спрос на доллары в Украине со стороны населения понемногу снижается, и последнюю неделю банки больше выкупают, чем продают. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уже за 28: укрепится ли курс гривны к доллару после паники из-за карантина".

По словам начальника отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрия Крохмаля, спрос на валюту перестал быть ажиотажным, хотя нервозность, а вместе с ней и волатильность, сохраняются.

Топ-менеджер ПУМБ Антон Стадник подтверждает, что спрос на валюту в кассах банка со стороны населения действительно сокращается. Основная причина - ограничение свободного перемещения по городу.

"Ввиду карантина люди стали меньше посещать отделения банков, да и сами банки временно закрывают те свои отделения, где клиентопоток сильно снизился или прекратился", - отметил он.

В Нацбанке Украины также утверждают, что спрос со стороны населения понемногу снижается, и последнюю неделю банки больше выкупают, чем продают (если учитывать операции в обменных пунктах и онлайн).

При этом аналитики не исключают новых всплесков в курсе доллара в ближайшее время.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,06 гривен за доллар.

Также РБК-Украина писало, что НБУ не планирует менять свою политику на межбанковском валютном рынке, которая состоит в сглаживании чрезмерных колебаний.